Родственники изнасиловали женщину для исцеления ее мужа

В Индии родственники мужчины надругались над его женой и объяснили это желанием поправить его здоровье. Об этом сообщает Times of India.

Родственники изнасиловали женщину в индийском городе Гвалиор, пока ее муж проходил длительное лечение в больнице. Потерпевшая заявила, что братья мужа неоднократно принуждали ее к сексу с января по май, утверждая, что «это поможет исцелению мужа». В случае неповиновения они угрожали причинить вред ее младенцу.

Когда потерпевшая сообщила о произошедшем мужу, он отказался верить ее словам и избил ее. После этого женщине пришлось уехать в родительский дом.

Полиция возбудили дело о групповом изнасиловании и запугивании. Власти сообщили, что потерпевшей оказывается поддержка, а расследование будет продолжено.

Ранее в США женщина подожгла мужа и сбила его на машине. Это произошло после того, как мужчина узнал об изменах жены и потребовал развода.