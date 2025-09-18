Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
Россиянам дали помогающий лучше засыпать совет

Врач Агапкин призвал совершать вечером один и тот же ритуал, чтобы заснуть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» совет, который поможет лучше засыпать. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, чтобы лучше засыпать, нужно совершать вечером один и тот же расслабляющий ритуал. «Вечер — это время, когда организму надо переключиться. Не у всех людей мгновенно происходит переключение с активности на сон», — объяснил специалист.

Например, он посоветовал перед сном принять ванну с морской солью, подышать арома-маслами или неспешно прогуляться. Агапкин подчеркнул, что выбранный человеком ритуал должен расслаблять

Ранее биолог Екатерина Баранова дала неочевидную рекомендацию по борьбе с бессонницей. Она призвала россиян не ставить цветы в спальне, так как ночью они выделяют углекислый газ, высокое содержание которого может спровоцировать головную боль.

.
