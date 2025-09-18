Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

Экономист Балынин заявил, что 10% от дохода нужно откладывать на старость

Финансовую подушку лучше всего формировать за счет зарплаты (по 5–10 процентов) и незапланированных доходов, например, премий (по 15–30 процентов). Свои рекомендации дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.Ru».

При самом идеальном раскладе такие сбережения в общей сложности должны составлять от шести до 12 зарплат, пояснил специалист. По его словам, после того, как человек обеспечит себя финансовой подушкой, стоит копить на плановые покупки и цели (любой процент дохода), а также на старость — от 1 до 10 процентов дохода.

Кроме того, как уточнил Балынин, нужно откладывать «кубышку», которая поможет решать плановые задачи. Речь может идти как о покупке новой бытовой техники, так и улучшении жилищных условий. Все зависит от ежемесячного дохода и поставленных задач. Он советовал копить на банковских вкладах и накопительных счетах, ставки по которым более чем в два раза превосходят уровень инфляции. Можно рассмотреть также вариант присоединения к программе долгосрочных сбережений.

