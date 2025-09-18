Силовые структуры
Россиянин научил возлюбленную делать коктейли Молотова и бомбы

Агенты СБУ Козлов и Самойлова признали вину в подготовке терактов в Крыму
Любовь Ширижик

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде начался процесс над сожителями Сергеем Козловым и Евгенией Самойловой, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовили теракты в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые признали вину в поджоге автомобиля с символикой V и Z, подготовке подрыва железнодорожных путей и убийстве военного Вооруженных сил России в Севастополе. При этом Самойлова отвергла, что действовала по мотивам политической вражды.

Из обвинительного заключения, оглашенного прокурором на суде, следует, что житель Керчи Козлов в сентябре 2023 года стал агентом СБУ и привлек к сотрудничеству с Киевом свою возлюбленную Самойлову. Он научил ее делать коктейль Молотова и бомбы. В октябре 2023 года Козлов поджег в Керчи автомобиль с символикой Z и V. После этого куратор дал ему задание устроить теракт на железной дороге и устранить российского военнослужащего.

Реализовать задуманное Козлов и Самойлова не смогли, так как были задержаны в апреле 2024 года во время изъятия из тайника компонентов самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за подготовку теракта на трассе Ялта — Севастополь.

