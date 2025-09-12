Силовые структуры
10:26, 12 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за подготовку теракта на курортной трассе

В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за подготовку теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Подсудимый признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатого вещества, в том числе с использованием сети "Интернет"») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывного устройства») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году 59-летний Николай Давыдченко самостоятельно связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), после чего его привлекли к работе против безопасности России. По указанию сотрудника украинской спецслужбы в ноябре 2023 года и в апреле 2024 года Давыдченко достал из подготовленных тайников на кладбище в Джанкойском районе электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой свыше 1,2 килограмма. После чего из этих предметов, а также гвоздей и других элементов он изготовил в своем гараже самодельное взрывное устройство (СВУ), которое затем спрятал возле автодороги Ялта — Севастополь.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли преступную деятельность. Злоумышленник был задержан и помещен под стражу. Взрывное устройство изъято.

Суд приговорил Давыдченко к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что похищавший с одной целью деньги россиян получил многолетний срок.

    Все новости