Похищавший с одной целью деньги россиян получил многолетний срок

В Нижегородской области житель, похищавший для ВСУ деньги россиян, получил 9 лет

Жителя Нижегородской области, который похищал деньги россиян для Вооруженных сил Украины (ВСУ), приговорили к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Мужчину признали виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК РФ. Установлено, что он попал под вербовку украинских спецслужб и получил задание собрать деньги с россиян. В результате фигурант похитил средства и перечислил их на указанные банковские счета. Также по заданию кураторов мужчина планировал повредить средства связи.

Ранее сообщалось, что сотрудник предприятия ОПК в Перми получил 13 лет колонии за госизмену.