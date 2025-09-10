Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:47, 10 сентября 2025Силовые структуры

Сотрудник российского предприятия ОПК попался на сливе информации

ФСБ: Сотрудник предприятия ОПК в Перми получил 13 лет колонии за госизмену
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Пермский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

По данным ФСБ, пермяк слил иностранной разведке информацию о своей службе. Он через интернет связался с ее представителем и передавал ему сведения о деятельности оборонного предприятия. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), но позже обвинение ужесточили на госизмену.

Ранее суд в Курске арестовал россиянку по обвинению в госизмене. По предварительным данным, она прошла боевую подготовку в Казахстане и намеревалась вступить в украинское вооруженное формирование.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Протестующие французы принялись перекрывать улицы и жечь костры

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости