Сотрудник российского предприятия ОПК попался на сливе информации

ФСБ: Сотрудник предприятия ОПК в Перми получил 13 лет колонии за госизмену

Пермский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

По данным ФСБ, пермяк слил иностранной разведке информацию о своей службе. Он через интернет связался с ее представителем и передавал ему сведения о деятельности оборонного предприятия. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), но позже обвинение ужесточили на госизмену.

Ранее суд в Курске арестовал россиянку по обвинению в госизмене. По предварительным данным, она прошла боевую подготовку в Казахстане и намеревалась вступить в украинское вооруженное формирование.