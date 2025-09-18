Россиянин решил погасить свои долги двойной расправой

СК: Житель Тюмени зарезал отца и задушил мать ради закрытия долгов

Следователи завершили расследование дела о двойной расправе над жителями Тюменской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обвинение предъявлено 35-летнему сыну погибших. По версии следствия, мужчина задолжал деньги банкам и решил расправиться с родителями ради наследства. Он полагал, что сможет продать принадлежащее родственникам имущество и погасить свои долги.

Сначала злоумышленник направился в деревню Головина, где с ножом напал на 66-летнего отца. Он ударил родственника 13 раз, а затем скрылся, пытаясь выдать произошедшее за ограбление. В тот же день мужчина вернулся в Тюмень и удушил 73-летнюю мать в ее же квартире по улице Мориса Тореза.

Вскоре его задержали и взяли под стражу.

Ранее в Республике Дагестан задержали 37-летнего жителя Дербента, обвиняемого в покушении на собственных родителей.