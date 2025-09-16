Полиция задержала напавшего с ножом на родителей россиянина

В Дербенте 37-летний россиянин напал с ножом на родителей

В республике Дагестан задержали 37-летнего жителя Дербента, обвиняемого в покушении на собственных родителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 15 сентября подозреваемый поругался со своими родителями из-за сделанного замечания. Он схватил кухонный нож и четырежды ударил им отца, а позже бросился на мать и трижды вонзил нож в нее. Доставленным в медицинское учреждение пострадавшим своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Подозреваемого заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

