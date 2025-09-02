Россиянин расправился с сыном из-за игры

Житель Урала убил сына, напавшего на него с ножом из-за неудачной игры в «Танки»

Суд огласил приговор в отношении жителя Пышминского района, который расправился с сыном в результате превышения самообороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах Свердловской области.

Как установил суд, все произошло в мае. В одну из ночей 29-летний молодой человек играл в «Танки» и громкими криками мешал своим родителям спать. Когда отец попытался успокоить сына, тот напал на него, избил и пригрозил расправой. Супруге мужчины также досталось от наследника, когда она пыталась разнять родственников.

После случившегося отец пошел осматривать полученные раны на кухню, но в зеркале заметил сына с ножом. Тогда он схватил другой нож и ударил наследника в голову и грудь. Последний не выжил.

Сначала в отношении отца возбудили дело по статье о расправе, а затем его переквалифицировали на превышение пределов самообороны. Ему назначили 1 год и 2 месяца ограничения свободы.

Ранее Курский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя 21-летнего Владислава Витюка за расправу над бабушкой и девятилетним двоюродным братом.