16:17, 28 августа 2025Силовые структуры

Россиянин отмыл в уличной луже нож от крови младшего брата и бабушки

В Курске суд дал 19 лет колонии Витюку за убийство младшего брата и бабушки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Курский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы местного жителя 21-летнего Владислава Витюка за расправу над бабушкой и 9-летним двоюродным братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд признал его виновным в совершении преступления с особой жестокостью. Прокурор просил назначить подсудимому пожизненный срок.

Из приговора следует, что Витюк проживал в квартире бабушки. На каникулы к ним приехал погостить младший брат, который остался без отца, а мать лишили родительских прав. Витюк нигде не учился и не работал, но занимался дзюдо и вел здоровый образ жизни, отмечает НТВ.

В ночь на 1 апреля бабушка стала упрекать его, что он живет на ее пенсию, молодой человек схватил кухонный нож и набросился на нее. Младший брат кинулся защищать бабушку и получил несколько ударов ножом в грудь. После того, как родственники перестали дышать Витюк вышел на улицу и отмыл руки и нож от крови в луже, а затем вызвал полицию и сдался.

Позже он заявил, что его заставили пойти на преступление голоса в голове, однако эксперты признали его вменяемым.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд продлил арест пасынку российского рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко, который расправился с братом и бабушкой.

