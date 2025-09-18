Россиянка описала Дагестан словами «разрыв шаблонов»

Российская тревел-блогерша побывала в Дагестане и описала его словами «разрыв шаблонов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Девушка отметила, что у многих россиян существует стереотип, будто Кавказ — место не безопасное. Однако она напомнила, что Дагестан за 2024 год входит в тройку самых безопасных регионов страны. Во время поездки в Махачкалу туристка узнала, что местные жители также утверждают, будто ходить по улицам «совершенно безопасно» даже ночью. «Гуляя по городу я неизменно сталкивалась с доброжелательностью местного населения и желанием помочь», — отметила путешественница.

В компании друзей блогерша отправилась в горы, а возвращаться в отель после похода ей предложили с помощью встречных машин. Это предложение не показалось туристам хорошим. «Мы поинтересовались у девушки, насколько это будет безопасно. Но она на нас как-то странно посмотрела, явно не понимая, чего именно мы опасаемся», — рассказала россиянка, добавив, что все-таки воспользовалась советом и благополучно приехала в город.

Несмотря на это, девушка напомнила, что всегда и в любой стране не стоит забывать про элементарные меры безопасности. «Говорят, что мудрый человек не тот, кто умеет решать проблемы, а тот, кто их не создает», — подытожила автор публикации.

Ранее эта путешественница назвала идеальный месяц для поездки в Ереван. Она отметила, что увидеть Армению во всей красе можно в определенный период.