Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 18 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала Дагестан словами «разрыв шаблонов»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша побывала в Дагестане и описала его словами «разрыв шаблонов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Девушка отметила, что у многих россиян существует стереотип, будто Кавказ — место не безопасное. Однако она напомнила, что Дагестан за 2024 год входит в тройку самых безопасных регионов страны. Во время поездки в Махачкалу туристка узнала, что местные жители также утверждают, будто ходить по улицам «совершенно безопасно» даже ночью. «Гуляя по городу я неизменно сталкивалась с доброжелательностью местного населения и желанием помочь», — отметила путешественница.

Материалы по теме:
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021
«Он перевернул мою жизнь» Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
«Он перевернул мою жизнь»Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
14 октября 2021

В компании друзей блогерша отправилась в горы, а возвращаться в отель после похода ей предложили с помощью встречных машин. Это предложение не показалось туристам хорошим. «Мы поинтересовались у девушки, насколько это будет безопасно. Но она на нас как-то странно посмотрела, явно не понимая, чего именно мы опасаемся», — рассказала россиянка, добавив, что все-таки воспользовалась советом и благополучно приехала в город.

Несмотря на это, девушка напомнила, что всегда и в любой стране не стоит забывать про элементарные меры безопасности. «Говорят, что мудрый человек не тот, кто умеет решать проблемы, а тот, кто их не создает», — подытожила автор публикации.

Ранее эта путешественница назвала идеальный месяц для поездки в Ереван. Она отметила, что увидеть Армению во всей красе можно в определенный период.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Раскрыта истинная цель разрешения украинцам старше 60 лет вступать в ВСУ

    Россиянам назвали бюджетные направления для новогодних каникул

    Россиянка описала Дагестан словами «разрыв шаблонов»

    Подполье объяснило напряженную обстановку в Запорожье

    Герасимов рассказал о провальной тактике ВСУ

    Вэнс резко высказался о либералах

    Раскрыто максимальное наказание для арестованного в России велосипедиста из Франции

    В Афганистане отключили интернет для «предотвращения безнравственности»

    Посольство в США сообщило о новых попытках разжигания антироссийской истерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости