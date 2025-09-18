Вице-премьер Хуснуллин: Застройщикам в РФ позволили сдвигать сроки ввода жилья

Российским застройщикам позволили сдвигать сроки ввода жилья в эксплуатацию. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит агентство «Прайм».

По словам замглавы кабмина, подобное решение властей является антикризисной мерой. Хуснуллин отметил, что на данный момент задержки по вводу наблюдаются приблизительно у 20 процентов застройщиков, и причина этому, продолжил он, кроется не в технической неготовности объектов.

«Сегодня система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома», — пояснил замглавы правительства. Он также указал на постоянный мониторинг ситуации, добавив, что пока говорить о значительных рисках не приходится.

Ранее в сентябре заместитель главы Минстроя Никита Стасишин назвал объем строящегося жилья с перенесенным сроком ввода. Согласно данным чиновника, соответствующий показатель находится на уровне около 30 процентов.

