Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:11, 18 сентября 2025Экономика

Путин высказался о судьбе семейной ипотеки

Путин: В России сохранится семейная льготная ипотека
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Семейная ипотека в России будет сохранена. О судьбе льготного жилищного кредитования президент РФ Владимир Путин высказался в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.

По словам Путина, в стране продолжат также действовать специализированные программы льготной ипотеки для некоторых регионов. «Но льготы-то мы сохраняем. (…) Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — заявил президент. Однако дальнейшее расширение льгот осложняют инфляция и дополнительные расходы бюджета. «Хотелось бы сохранить льготную ставку как можно шире, но это значит, что просто из бюджета нужно будет отдать гораздо больше денег, чем сейчас, вот и все», — пояснил он. Путин заявил о необходимости снижения темпов инфляции и «приведения в должное состояние» банковских ставок.

Ранее в Центробанке призвали выдавать льготную ипотеку адресно. Без фокусировки льготные программы могут отвлечь ресурсы от социальных и инвестиционных проектов, считают в регуляторе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну какой будет результат?» Путин объяснил, почему нельзя напечатать денег и раздать россиянам

    На Камчатке объявили угрозу цунами

    В Польше заявили о новой активности дронов на границе

    На пляже в Латвии нашли обломки российского дрона

    Стало известно об ужесточении на Украине цифрового контроля за населением

    Назван способ получить идеальную форму с помощью одной тренировки в неделю

    Путин высказался о судьбе семейной ипотеки

    Путин призвал изучить возможность ежеквартальной индексации пенсий

    Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

    Российский командир рассказал о новых БПЛА под Ореховом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости