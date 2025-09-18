Путин высказался о судьбе семейной ипотеки

Путин: В России сохранится семейная льготная ипотека

Семейная ипотека в России будет сохранена. О судьбе льготного жилищного кредитования президент РФ Владимир Путин высказался в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.

По словам Путина, в стране продолжат также действовать специализированные программы льготной ипотеки для некоторых регионов. «Но льготы-то мы сохраняем. (…) Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — заявил президент. Однако дальнейшее расширение льгот осложняют инфляция и дополнительные расходы бюджета. «Хотелось бы сохранить льготную ставку как можно шире, но это значит, что просто из бюджета нужно будет отдать гораздо больше денег, чем сейчас, вот и все», — пояснил он. Путин заявил о необходимости снижения темпов инфляции и «приведения в должное состояние» банковских ставок.

Ранее в Центробанке призвали выдавать льготную ипотеку адресно. Без фокусировки льготные программы могут отвлечь ресурсы от социальных и инвестиционных проектов, считают в регуляторе.