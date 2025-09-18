Экономика
13:17, 18 сентября 2025Экономика

Силуанов и Собянин пошутили о производительности труда и бокале вина в обеденный перерыв

Собянин: Производительность труда в РФ ниже не потому, что у нас меньше работают
Дмитрий Воронин

Фото: Freepik

Подтверждением высокой производительности труда в Москве могла бы стать традиция выпивать бокал вина или пива в обеденный перерыв, как в Германии и Италии — странах с высокой производительностью труда. Такую идею обсудили в шутку на Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время дискуссии Собянин привел в пример указанные государства, где работники пользуются различными привилегиями в ходе рабочего дня. «Вы видели немцев, которые переработали?», — задался он вопросом, отметив, что рабочим в ФРГ доступны «большой обеденный перерыв, бокал пива, короткая рабочая неделя». При этом, по словам политика, трудно себе представить, что «наш Иван Иванович» трудится на заводе меньше, чем его зарубежные коллеги, а значит дело не в количестве труда, а в высокой концентрации населения.

«Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — сказал в ответ Силуанов. Шутку подхватил модератор пленарной сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сказавший, что «если это единственное разногласие», то вопрос можно решить на месте.

«То есть все-таки работаем больше, наверное», — подытожил глава Минфина.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что в сравнении с данными за 2023 год производительность труда в российской торговле вырастет к 2030-му на 27 процентов. В целом, как отмечал глава правительства Михаил Мишустин за пять лет показатель должен вырасти на 20 процентов.

