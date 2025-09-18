Собчак пошутила над назвавшим Азербайджан Абербайджаном Трампом

Собчак пошутила над Трампом после его слов о конфликте «Абербайджана с Албанией»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила над президентом США Дональдом Трампом, который, выступая на пресс-конференции, назвал Азербайджан Абербайджаном, а Армению — Албанией. Комментарий она разместила в Telegram-канале.

«Знаменитый абербайджано-албанский конфликт», — поиронизировала Собчак над словами президента США.

Пресс-конференция Трампа прошла в четверг, 18 сентября. На ней он выступал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время своего выступления президент США заявил, что Вашингтону удалось урегулировать конфликт между «Абербайджаном и Албанией». «Он продолжался годами, и, казалось, никогда не будет разрешен», — сказал политик о противостоянии двух стран. Предполагается, что американский лидер имел в виду Азербайджан и Армению, но оговорился.

Ранее Трамп уже допускал аналогичные оговорки, говоря о конфликте между Баку и Ереваном. Так, в августе он назвал Армению Албанией в интервью американскому журналисту Марку Левину.