Стилистка назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь

Стилистка Лена Аспетт назвала бесформенные свитеры устаревшей осенней одеждой
Мария Винар

Фото: Freepik

Британская стилистка Лена Аспетт назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от кардиганов с круглыми вырезами и бесформенных вязаных свитеров. Кроме того, она указала на балетки.

Также, по мнению эксперта, устаревшими являются приталенные тренчи, пальто длиной до колен и короткие пуховые куртки. «Все эти вещи легко могут вас состарить и никогда не будут универсальными», — заключила Аспетт.

Ранее российский стилист Владислав Лисовец назвал необычные тренды в одежде на осень 2025 года. Модный эксперт отметил, что в текущем сезоне будут актуальны надетые задом наперед свитера, пиджаки и пальто.

.
