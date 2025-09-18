Стилистка назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь

Стилистка Лена Аспетт назвала бесформенные свитеры устаревшей осенней одеждой

Британская стилистка Лена Аспетт назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от кардиганов с круглыми вырезами и бесформенных вязаных свитеров. Кроме того, она указала на балетки.

Также, по мнению эксперта, устаревшими являются приталенные тренчи, пальто длиной до колен и короткие пуховые куртки. «Все эти вещи легко могут вас состарить и никогда не будут универсальными», — заключила Аспетт.

