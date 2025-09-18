Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 18 сентября 2025Россия

Священник РПЦ разрешил мужчинам целовать друг друга в губы

Священник РПЦ Маркиш: Религия не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Христианство не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш). Его слова приводит издание «Абзац» в Telegram.

В обоснование своей позиции Маркиш приводит выдержку из Нового завета — вероятно фрагмент одного из посланий Павла. Именно этого апостола Христа упоминает священник в своем рассуждении.

Он отмечает, что в тексте церковного канона нет указания на то, что «приветствовать друг друга святым лобзанием» запрещается людям одного пола. «Сам факт поцелуя зафиксирован в древнем установлении духовно-практическом, и реализовывать его нужно по обстановке», — пояснил иеромонах.

Ранее священник Игорь Сильченков заявил о греховности мастурбации. Однако он допустил ее в редких случаях — например, при необходимости сдать анализы или в рамках судебной экспертизы, если человеку грозит срок по делу об изнасиловании.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван предложенный Путиным кандидат на пост генпрокурора

    Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе

    В Польше раскрыли план Зеленского по войне НАТО с Россией

    В России предложили отключать интернет как минимум на выходные

    Силуанов назвал приоритеты бюджета на следующий год

    Фетисов заявил об ощущении безнадежности из-за отказа МОК отстранять Израиль

    Зал для совещаний в правительстве региона России проверят на прослушку

    Группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе

    Набиуллина назвала условия удержания роста цен в России

    Команду Кадырова объявили столпом российского государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости