Священник РПЦ разрешил мужчинам целовать друг друга в губы

Священник РПЦ Маркиш: Религия не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы

Христианство не запрещает мужчинам целовать друг друга в губы. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш). Его слова приводит издание «Абзац» в Telegram.

В обоснование своей позиции Маркиш приводит выдержку из Нового завета — вероятно фрагмент одного из посланий Павла. Именно этого апостола Христа упоминает священник в своем рассуждении.

Он отмечает, что в тексте церковного канона нет указания на то, что «приветствовать друг друга святым лобзанием» запрещается людям одного пола. «Сам факт поцелуя зафиксирован в древнем установлении духовно-практическом, и реализовывать его нужно по обстановке», — пояснил иеромонах.

