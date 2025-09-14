Россия
17:50, 14 сентября 2025

В РПЦ прокомментировали допустимость мастурбации

Священник Игорь Сильченков: Мастурбация допустима лишь с разрешения духовника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Священник Игорь Сильченков в своем YouTube-канале прокомментировал мнение врачей о том, что некоторые болезни могут быть связаны с отсутствием интимной жизни.

По словам священника, такие утверждения не доказаны серьезными исследованиями и чаще являются домыслами. В пример он привел монашество, где мужчины десятилетиями живут в воздержании, но при этом не страдают «мужскими болезнями».

Сильченков подчеркнул, что мастурбация для здоровья или удовольствия является грехом. Однако он допустил ее в редких случаях — например, при необходимости сдать анализы или в рамках судебной экспертизы, если человеку грозит срок по делу об изнасиловании. При этом, отметил священник, это возможно только «без страсти» и исключительно с благословения духовника.

Ранее в РПЦ напомнили, что интимная жизнь в браке — не грех, а «дорога в рай». Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии подчеркнул, что супружеский секс имеет «райское происхождение» и укрепляет семью, принося супругам радость и гармонию.

