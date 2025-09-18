Трамп предложил Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией. Его заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции, которую транслировал Белый дом.

«Неважно, привлечете ли вы военных, неважно, какие средства вы используете. Но это разрушает страны изнутри», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, его администрации жесткими мерами удалось решить проблему нелегальной миграции в Соединенные Штаты. Он добавил, что за последние три месяца в США не въехал нелегально ни один человек.

