23:26, 18 сентября 2025Мир

Трамп выдвинул версию по инциденту с дронами в Польше

Трамп предположил, что дроны залетели в Польшу из-за потери контроля над БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что инцидент с дронами, которые залетели в воздушное пространство Польши, был вызван потерей контроля над беспилотниками. Свою версию он выдвинул в беседе с Fox News.

«Вероятно, они были выведены из строя… Будем надеяться на это», — сказал американский лидер.

В ночь на 10 сентября стало известно, что дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего обнаружили 19 беспилотников. Не приведя доказательств, Варшава обвинила в произошедшем Москву.

    Все новости