Трамп высказался о своем соратнике как о возможном президенте США

Трамп: Я говорил Чарли Кирку, что у него хорошие шансы стать президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк мог в будущем стать президентом США. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслирует Белый дом.

«Чарли Кирк (...) был отличным парнем с прекрасным будущим. Некоторые люди говорили, что когда-то он может стать президентом. Я говорил ему: "Чарли, я думаю, у тебя хорошие шансы когда-нибудь стать президентом"», — сказал глава Белого дома.

Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни.

Вскоре американский лидер объявил о задержании подозреваемого в совершении преступления, 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона. Трамп выразил мнение, что виновный в стрельбе в Кирка заслуживает высшей меры наказания.