Трампу поставили гигантский золотой памятник в Вашингтоне

В Вашингтоне появился золотой памятник Трампу с биткоином в руке

В Вашингтоне напротив Капитолия (здание Конгресса — прим. «Ленты.ру») появился золотой памятник Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Действующий президент США изображен держащим монету, на которой выгравирован знак биткоина. Установка четырехметровой статуи была проспонсирована инвесторов в криптовалюту.

«Эта инсталляция призвана побудить к обсуждению будущего государственной валюты и символизирует взаимосвязь современной политики и финансовых инноваций, — заявил представитель сообщества криптоинвесторов Хичем Загдуди. — Мы надеемся, что эта статуя побудит задуматься о растущем влиянии криптовалюты, поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику».

Памятник установлен на один день. Что станет со статуей после демонтажа — неизвестно.

В июле 2024 года Трамп заявил о намерении превратить США в «биткоин-сверхдержаву».Он также заявил о своем желании «майнить, чеканить и производить» криптовалюту в США, поскольку она будет «определять будущее».