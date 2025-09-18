Ценности
20:17, 18 сентября 2025

Цвет аксессуара в наряде Мелании Трамп на фото с королевской семьей вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: WPA Pool / Pool / Getty images

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп посетила светский ужин королевской британской семьи в Виндзорском замке и вызвала споры в сети. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Mirror.

Известно, что 55-летняя избранница американского лидера выбрала для выхода в свет облегающее платье люксового бренда Carolina Herrera с открытыми плечами. При этом она дополнила наряд массивными серьгами с изумрудами и широким ремнем. Однако последний аксессуар озадачил поклонников знаменитости. Многие разделились во мнениях о том, какого он цвета.

«Не хочу устраивать скандал, но пояс у Мелании розовый или фиолетовый?», «Все еще пытаюсь понять, зачем нужно было создавать из этого предмета столь "скандальную" иллюзию», «Когда я увидел этот ремень во время прямой трансляции, он не казался мне розовым», «У меня так много вопросов», «Кажется, розовый пояс выбран неслучайно», — обсуждали они.

Позже анонимный источник, близкий к первой леди США, раскрыл правду о ее наряде. Оказалось, что платье было кремово-желтого цвета, а аксессуар — нежно-розового.

Ранее сообщалось, что пользователи сети заметили непристойную деталь в образе Мелании Трамп на королевском ужине.

.
    Все новости