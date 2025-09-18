Из жизни
Уборщик отрубил голову начальнику и выбросил ее в мусор

CBS News: В США уборщик мотеля отрубил голову начальнику на глазах у его семьи
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уборщик мотеля в американском штате Техас расправился с начальником на глазах у его семьи. Об этом сообщает CBS News.

В среду, 10 сентября, 37-летний Йорданис Кобос-Мартинес с напарницей убирали номер в мотеле. Туда зашел их 50-летний руководитель Чандра Нагамаллая и сказал Кобос-Мартинесу, чтобы он не использовал стиральную машину, так как она неисправна. При этом начальник говорил с подчиненным не напрямую, а использовал вторую уборщицу в качестве переводчицы. Это, по словам свидетельницы, вывело мужчину из себя.

Он вышел из номера вслед за Нагамалайей, выхватил мачете и начал наносить ему удары. Мужчина побежал в сторону офиса, где находились его жена и сын, чтобы позвать на помощь. Кобос-Мартинес настиг его и продолжал бить мачете. Он оттолкнул родных начальника и отрубил ему голову. Затем дважды пнул ее и выбросил в мусорный бак.

Убийцу вскоре задержали. Он шел вдоль шоссе с окровавленным мачете в руках. Кобос-Мартинес признал себя виновным во время допроса в полиции. Известно, что ранее его дважды арестовывали за угоны во Флориде. Кроме того, он попадал под суд за непристойное поведение в присутствии ребенка.

Ранее сообщалось, что в Гане мужчина поссорился с возлюбленной из-за отказа заняться сексом и набросился на нее с ножом. Спасти женщину не удалось.

.
