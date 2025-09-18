Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 18 сентября 2025Путешествия

В Эстонии оценили возможность полного закрытия границы с Россией

Глава МИД Эстонии: У страны нет оснований для закрытия границы с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро оценил возможность полного закрытия границы с Россией. Об этом сообщает ERR.

Таро объяснил, что оснований для подобного решения у Эстонии на данный момент нет. Он подчеркнул, что погранпереходы продолжают работать в штатном режиме, чтобы люди могли навещать свои семьи в обеих странах. При этом глава МИД заверил, что Эстония существенно ограничила миграцию из России.

Однако, отметил Таро, если Латвия и Литва решат закрыть границу с Россией, то на Эстонию будет оказано давление. Он объяснил, что такое решение должно приниматься совместно.

Ранее партия Isamaa снова внесла в парламент Эстонии законопроект о полном закрытии границы с Россией. В марте аналогичная инициатива уже была отклонена. Теперь председатель партии Урмас Рейнсалу вновь хочет вынести вопрос на рассмотрение. Он объяснил, что законопроект направлен на обеспечение безопасности эстонского народа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

    Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

    Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Минфин исключил приватизацию прибыльных компаний

    В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

    Опровергнут популярный миф о воде

    Возврат России Турцией С-400 опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости