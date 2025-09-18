В Эстонии оценили возможность полного закрытия границы с Россией

Глава МИД Эстонии: У страны нет оснований для закрытия границы с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро оценил возможность полного закрытия границы с Россией. Об этом сообщает ERR.

Таро объяснил, что оснований для подобного решения у Эстонии на данный момент нет. Он подчеркнул, что погранпереходы продолжают работать в штатном режиме, чтобы люди могли навещать свои семьи в обеих странах. При этом глава МИД заверил, что Эстония существенно ограничила миграцию из России.

Однако, отметил Таро, если Латвия и Литва решат закрыть границу с Россией, то на Эстонию будет оказано давление. Он объяснил, что такое решение должно приниматься совместно.

Ранее партия Isamaa снова внесла в парламент Эстонии законопроект о полном закрытии границы с Россией. В марте аналогичная инициатива уже была отклонена. Теперь председатель партии Урмас Рейнсалу вновь хочет вынести вопрос на рассмотрение. Он объяснил, что законопроект направлен на обеспечение безопасности эстонского народа.