В Госдуме предложили запрещать не платящих алименты звезд

Депутат Милонов предложил запрещать не платящих алименты звезд

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запрещать не платящих алименты звезд. Свое мнение он озвучил в беседе с радио «Говорит Москва».

«Если мужчина сбегает от маленького ребенка, таких звезд вы знаете множество, которые сбегали и пытались найти себе оправдание. После того, как он сбежал, оставив маленького ребенка без алиментов, вычеркните его из ротаций, не показывайте его, пусть его песни будут запрещены», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что «не надо быть толерантными» по отношению к таким артистам. «Ведет себя как подонок — все, вычеркнуть», — добавил Милонов.

