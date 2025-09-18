Культура
16:47, 18 сентября 2025Культура

В Госдуме предложили запрещать не платящих алименты звезд

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запрещать не платящих алименты звезд. Свое мнение он озвучил в беседе с радио «Говорит Москва».

«Если мужчина сбегает от маленького ребенка, таких звезд вы знаете множество, которые сбегали и пытались найти себе оправдание. После того, как он сбежал, оставив маленького ребенка без алиментов, вычеркните его из ротаций, не показывайте его, пусть его песни будут запрещены», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что «не надо быть толерантными» по отношению к таким артистам. «Ведет себя как подонок — все, вычеркнуть», — добавил Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что участникам музыкальной группы «Мумий Тролль», чей лидер Илья Лагутенко выступил против проведения спецоперации на Украине, следует запретить зарабатывать деньги в России.

