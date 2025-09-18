В Грузии напали на автомобиль крупнейшей компании Азербайджана

В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Об этом пишет Minval в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло в городе Карели, у офиса правящей партии «Грузинская мечта». На автомобиле видны пулевые отверстия и следы от удара.

Издание сообщает о задержании одного человека. Пострадавших, пишет Minval, на месте события нет.

В августе на Украине российские войска ударом беспилотников «Герань» уничтожили нефтебазу SOCAR, располагавшуюся в Одесской области. После атаки на объекте начался пожар, повреждены оказались все резервуары, здание насосной станции и другие помещения.