В МИД не увидели противоречий в стремлении Армении в ЕС и ее членстве в ЕАЭС

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roninnw / Shutterstock / Fotodom

Стремление Армении в Европейский Союз (ЕС) не противоречит ее обязательствам в связи с членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие заявления армянского руководства являются лишь «политическими декларациями». При этом дипломат подчеркнул, что страна не сможет одновременно являться членом обеих организаций.

«Сейчас действия Армении не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС. Будем смотреть дальше по практическим шагам. Никто не запрещает Армении сотрудничать с другими странами — это делают все члены ЕАЭС. Главное, чтобы такое взаимодействие не входило в противоречие с обязательствами в рамках Союза. Пока этого нет», — написал Агасандян.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что решение о выходе Армении из ЕАЭС должно приниматься армянским народом. Он также выразил уверенность, что при принятии подобного решения будут взвешиваться самые различные факторы.

