Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 1 сентября 2025Бывший СССР

В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

Оверчук: Решение о выходе Армении из ЕАЭС должно приниматься армянским народом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Решение о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно приниматься армянским народом. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

«И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — высказался он.

В июне Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. Отмечается, что Ереван планирует продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС, при этом усиливая степень взаимодействия с ЕС.

28 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход Армении из Евразийского союза. Он подчеркнул, что невозможно быть участником ЕС и ЕАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Неизвестные вломились в знаменитое поместье и посидели на диване

    На саммите ШОС изменили расписание из-за поездки Путина и Моди на Aurus

    Невеста Роналду похвасталась публике роскошным помолвочным кольцом

    Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

    Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

    В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

    Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

    В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

    Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости