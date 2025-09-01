В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

Оверчук: Решение о выходе Армении из ЕАЭС должно приниматься армянским народом

Решение о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно приниматься армянским народом. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

«И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — высказался он.

В июне Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. Отмечается, что Ереван планирует продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС, при этом усиливая степень взаимодействия с ЕС.

28 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход Армении из Евразийского союза. Он подчеркнул, что невозможно быть участником ЕС и ЕАЭС.