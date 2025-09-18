Захарова: Украинские власти удовлетворяют свои мании за счет бюджета

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его команда заинтересованы в личном обогащении, а не в улучшении обороноспособности страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Шмыгалю и компании нужно поддерживать не обороноспособность страны, а свои нечеловеческие потребности и мании», — сказала дипломат.

Ранее Захарова рассказала об информационной изоляции украинцев. По ее словам, по украинским каналам не показывают, что происходит в мире.

До этого Захарова сообщила, что график министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет насыщенным. Также сообщается, что глава МИД России планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.