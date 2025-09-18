Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 18 сентября 2025Бывший СССР

В МИД России рассказали о нечеловеческих маниях властей Украины

Захарова: Украинские власти удовлетворяют свои мании за счет бюджета
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его команда заинтересованы в личном обогащении, а не в улучшении обороноспособности страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Шмыгалю и компании нужно поддерживать не обороноспособность страны, а свои нечеловеческие потребности и мании», — сказала дипломат.

Ранее Захарова рассказала об информационной изоляции украинцев. По ее словам, по украинским каналам не показывают, что происходит в мире.

До этого Захарова сообщила, что график министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет насыщенным. Также сообщается, что глава МИД России планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в ДНР

    Музыкальный критик счел еще не заслужившей почетное звание исполнительницу хита «Матушка»

    Лавров назвал важное изменение в действиях Трампа по Украине после встречи на Аляске

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    В сети заметили непристойную деталь в образе Мелании Трамп на королевском банкете

    Пережившая тяжелую болезнь врач назвала простые способы замедлить старение

    Раскрыты подробности дела о фрагментах тела в багажнике авто популярного певца

    Биржевые цены на дизтопливо в России обновили максимум

    Беременную 41-летнюю телеведущую увезли на скорой сразу после съемок шоу

    Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости