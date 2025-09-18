Бывший СССР
В МИД России рассказали об информационной изоляции украинцев

Захарова: Украинские СМИ держат людей в неведении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украинские СМИ держат людей в неведении, по украинским каналам не показывают, что происходит в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда все украинские медиа уничтожены с точки зрения контентного разнообразия (…) украинцы верят, что Россия находится в изоляции», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что власти Киева гордятся преступлениями, совершаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ). Она отметила, что за минувшую неделю от обстрелов пострадали 115 мирных жителей. По ее словам, по гражданским целям выпущено более 3700 боеприпасов.

До этого Захарова оценила «мем-канонизацию» президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат предположила, что СМИ таким образом намекает, что народ Украины «готов даже на это, лишь бы режим отлетел».

