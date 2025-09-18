Бывший СССР
Захарова оценила «мем-канонизацию» Зеленского на Украине

Захарова: На Украине уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

На Украине уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) продолжается «мем-канонизацией» Зеленского. Так в своем Telegram-канале отреагировала на появление Зеленского в образе ангела на обложке одного из украинских журналов официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей», — написала она, приложив фотографию обложки журнала NV, на которой помимо украинского лидера также изображены глава его офиса Андрей Ермак и советник Дмитрий Литвин.

Дипломат предположила, что СМИ таким образом намекает, что народ Украины «готов даже на это, лишь бы режим отлетел».

Ранее Захарова назвала последствие ликвидации УПЦ. По ее словам, После этого на месте храмов построят гостиницы и сауны.

