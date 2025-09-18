В МИД России сделали заявление о преступлениях ВСУ

Захарова: Киевский режим гордится преступлениями ВСУ

Власти Киева гордятся преступлениями, совершаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Лента.ру».

«Посмотрите в своих сводках, новостях, заявлениях и интервью киевский режим этим гордится», — сказала она.

Дипломат отметила, что за минувшую неделю от обстрелов пострадали 115 мирных жителей. По ее словам, по гражданским целям выпущено более 3700 боеприпасов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах ВСУ. В результате удара погиб житель города Шебекино.