Россиянин погиб от удара дрона ВСУ

Гладков: Мирный житель Шебекино погиб из-за атаки дрона ВСУ по машине

Один человек скончался в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

От полученных ранений мужчина погиб на месте. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Уточняется, что его брат был ранен. Пострадавшего доставили бойцы самообороны в медучреждение. Его состояние расценивается как тяжелое: мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Транспортное средство оказалось уничтожено огнем.

Ранее губернатор Гладков сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за помощью врачей. У пациенток диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.