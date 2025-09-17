При ударе ВСУ по зданию правительства в российском регионе пострадали люди

Губернатор Гладков сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по зданию правительства

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства Белгородской области пострадали люди. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Две сотрудницы обратились за медицинской помощью. В городской больнице №2 города Белгорода у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал он.

По словам чиновника, всю необходимую помощь им оказали. Дальнейшее лечение они продолжат в амбулаторных условиях. Каких-либо других подробностей губернатор не сообщил.