ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские войска ударили по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Он опубликовал два снимка, на одном из которых запечатлено разбитое окно. По словам губернатора, также была повреждена кровля здания.

Речь идет об атаке беспилотников, уточнил губернатор. Пострадавших нет. Информация о последствиях удара уточняется.

17 сентября Минобороны России сообщило о попытке проникновения в страну украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсанты пытались прорваться в приграничье в районе поселка Теткино, однако в ходе боевого столкновения были уничтожены.

