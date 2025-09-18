В МИД раскрыли детали участия Лаврова в Генассамблее ООН

График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет насыщенным. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Рабочий график будет по традиции более чем насыщенным. Его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи», — сказала дипломат.

При этом Захарова уточнила, что предварительно выступление Лаврова запланировано на 27 сентября. Также сообщается, что глава МИД России планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Ранее Лавров заявил, что ООН закрывает глаза на нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины. «Здесь секретариат ООН занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима», — сказал дипломат.