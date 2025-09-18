В Минэкономразвития рассказали о замедлении российской экономики на хорошей базе

Замминистра Крючкова: Экономика России замедляется, находясь на хорошей базе

Российская экономика потихоньку замедляется, но находится на хорошей высокой базе, рассказала замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова. Ее выступление на Московском финансовом форуме цитирует ТАСС.

Как объяснила замминистра, рост ВВП на уровне 4 процентов и выше, фиксировавшийся в предыдущие два года, во многом был связан с внешними факторами и структурными изменениями в экономике, но «всему хорошему свойственно заканчиваться». «На высоких цифрах, база хорошая», — прокомментировала она начавшееся в 2025 году замедление экономики.

Также Крючкова напомнила, что это замедление связано в том числе с действиями Центробанка по борьбе с инфляцией, ставшей платой за высокие темпы роста ВВП.

В начале недели президент России Владимир Путин, проводя совещание по экономическим вопросам, поинтересовался, достаточно ли России наблюдающегося в стране роста экономики в 1,1 процента. «Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы», — сказал глава государства. Он напомнил о необходимости «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику.