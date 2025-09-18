Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 18 сентября 2025Экономика

В Минфине опровергли обсуждение льгот для попавшего под санкции газового проекта

Сазанов: Минфин России не обсуждает налоговые льготы для «Арктик СПГ-2»
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Минфин России не обсуждает налоговые льготы для «Арктик СПГ-2». Возможные послабления для попавшего под санкции газового проекта опроверг замминистра финансов России Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

Как ранее отмечали в агентстве Kpler, «Новатэк» уже начал отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ-2. Газовоз Arctic Mulan с партией топлива с попавшего под блокирующие санкции США в 2023 году проекта, зашел в китайский порт Бэйхай. Производство СПГ началось на проекте более полутора лет назад, но до августа 2025-го «Новатэку» не удалось найти ни одного покупателя. Топливо отказывались покупать, даже несмотря на 40-процентные скидки.

По словам Сазанова, льготы для проекта в связи с продажей газа с серьезными дисконтами не обсуждались.

«Нет, никаких обсуждений нет и не велось», — подчеркнул он.

Помимо отсутствия газовозов ледового класса, способных обеспечить круглогодичный вывоз СПГ, угрозами для «Арктик СПГ- 2» остается угроза санкций для покупателей. Три из четырех газовозов, задействованных в поставках газа в Китай, в середине апреля были переименованы и поменяли флаги Панамы на российские.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    В МИД России рассказали о нечеловеческих маниях властей Украины

    Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

    Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости