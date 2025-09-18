В Минфине опровергли обсуждение льгот для попавшего под санкции газового проекта

Минфин России не обсуждает налоговые льготы для «Арктик СПГ-2». Возможные послабления для попавшего под санкции газового проекта опроверг замминистра финансов России Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

Как ранее отмечали в агентстве Kpler, «Новатэк» уже начал отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ-2. Газовоз Arctic Mulan с партией топлива с попавшего под блокирующие санкции США в 2023 году проекта, зашел в китайский порт Бэйхай. Производство СПГ началось на проекте более полутора лет назад, но до августа 2025-го «Новатэку» не удалось найти ни одного покупателя. Топливо отказывались покупать, даже несмотря на 40-процентные скидки.

По словам Сазанова, льготы для проекта в связи с продажей газа с серьезными дисконтами не обсуждались.

«Нет, никаких обсуждений нет и не велось», — подчеркнул он.

Помимо отсутствия газовозов ледового класса, способных обеспечить круглогодичный вывоз СПГ, угрозами для «Арктик СПГ- 2» остается угроза санкций для покупателей. Три из четырех газовозов, задействованных в поставках газа в Китай, в середине апреля были переименованы и поменяли флаги Панамы на российские.