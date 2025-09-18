В Минфине предложили не помогать из бюджета лентяям

Силуанов: Вместо помощи лентяям нужно повышать производительность труда

Вместо того чтобы помогать из бюджета лентяям, в России нужно повышать производительность труда. Такое предложение озвучил министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума.

Он подчеркнул, что надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы и прочие направления. Однако одними деньгами производительность поднять не удастся — зачастую они достаются неэффективным компаниям, тогда как помощь необходимо направлять тем, кто действительно работает и развивается.

«Получается, мы помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным. Надо помогать тем, кто тащит. Те, кто делает, тем и надо помогать, и это будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда», — пояснил глава Минфина.

В Центробанке не единожды отмечали, что кадровый голод в стране вкупе с превышением темпов роста зарплат над динамикой производительности труда являются одним из важнейших факторов, которые влияют на инфляцию и подталкивают к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Это обстоятельство во многом способствует сохранению значительного дисбаланса спроса и предложения, подчеркнули в регуляторе.