Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 18 сентября 2025Россия

В Москве работница ресторана этнической кухни оскорбила русских и попала на видео

В Москве работница ресторана кавказской кухни оскорбила русских на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русские Новости»

В Москве работница ресторана этнической кухни оскорбила русских и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

На кадрах женщина называет русских «кончеными». Такое умозаключение она связывает с военными конфликтами, в которых участвовала и участвует Россия. Из ее слов можно сделать вывод, что речь идет о войне в Южной Осетии и специальной военной операции на Украине.

По данным канала, на видео запечатлена управляющая одного из ресторанов кавказской кухни.

Ранее азербайджанский боец ММА Джавид Рзаев поплатился за слова о «русской свинье» в адрес соперника. Мужчину лишили российского гражданства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

    Врач предостерег от сна в одной популярной позе

    В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

    Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

    Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

    Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

    Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

    Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости