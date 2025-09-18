В Москве работница ресторана этнической кухни оскорбила русских и попала на видео

В Москве работница ресторана этнической кухни оскорбила русских и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

На кадрах женщина называет русских «кончеными». Такое умозаключение она связывает с военными конфликтами, в которых участвовала и участвует Россия. Из ее слов можно сделать вывод, что речь идет о войне в Южной Осетии и специальной военной операции на Украине.

По данным канала, на видео запечатлена управляющая одного из ресторанов кавказской кухни.

Ранее азербайджанский боец ММА Джавид Рзаев поплатился за слова о «русской свинье» в адрес соперника. Мужчину лишили российского гражданства.