В Москве ухудшилась погода

Гидрометцентр: В столице в четверг ожидаются облачность и дожди

В Москве период ясной погоды сменила облачность. В четверг, 18 сентября, ожидаются осадки, следует из прогнозов синоптиков Гидрометцентра.

Дневная температура в городе составит плюс 18-20 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду.

С пятницы, 19 сентября, температура начнет падать: днем плюс 16-18 градусов, такая же температура днем будет держаться в субботу, 20 сентября. В пятницу облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. В субботу осадки ожидаются только по области.

Далее, согласно прогнозу, дожди прекратятся вплоть до среды следующей недели, 24 сентября. Температура будет понижаться: в воскресенье и понедельник, 21 и 22 сентября, днем ожидается плюс 12-22 градуса. Во вторник столбики термометров опустятся до плюс 12-17 градусов, в среду похолодает до плюс 9-14 градусов.

Ночные температуры на неделе будут в диапазоне плюс 8-13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что ясная и сухая погода в Москве была обусловлена антициклоном, однако на смену ему начал приходить циклон. С четверга в столице понизится давление, изменится циркуляция воздуха. Дожди на неделе пройдут слабые, максимальное количество осадков составит 3-4 миллиметра. Засушливое начало осени в Москве удивило синоптиков: по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оно оказалось самым сухим за полтора века.