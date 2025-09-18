Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:46, 18 сентября 2025Экономика

В Москве ухудшилась погода

Гидрометцентр: В столице в четверг ожидаются облачность и дожди
Мария Черкасова

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Москве период ясной погоды сменила облачность. В четверг, 18 сентября, ожидаются осадки, следует из прогнозов синоптиков Гидрометцентра.

Дневная температура в городе составит плюс 18-20 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду.

С пятницы, 19 сентября, температура начнет падать: днем плюс 16-18 градусов, такая же температура днем будет держаться в субботу, 20 сентября. В пятницу облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. В субботу осадки ожидаются только по области.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

Далее, согласно прогнозу, дожди прекратятся вплоть до среды следующей недели, 24 сентября. Температура будет понижаться: в воскресенье и понедельник, 21 и 22 сентября, днем ожидается плюс 12-22 градуса. Во вторник столбики термометров опустятся до плюс 12-17 градусов, в среду похолодает до плюс 9-14 градусов.

Ночные температуры на неделе будут в диапазоне плюс 8-13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что ясная и сухая погода в Москве была обусловлена антициклоном, однако на смену ему начал приходить циклон. С четверга в столице понизится давление, изменится циркуляция воздуха. Дожди на неделе пройдут слабые, максимальное количество осадков составит 3-4 миллиметра. Засушливое начало осени в Москве удивило синоптиков: по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оно оказалось самым сухим за полтора века.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские диверсанты пытались взорвать главу оборонного предприятия РФ и попались ФСБ

    Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

    В России задумались о новом налоге на сверхприбыль

    В Москве ухудшилась погода

    Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

    Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

    Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

    Хакеры узнали о тысячах пропавших иностранных наемников ВСУ

    Обвиняемый во взятках экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

    Два российских аэропорта приостановили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости