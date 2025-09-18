В Пентагоне обеспокоились из-за кампании Трампа против наркокартелей

WSJ: В Пентагоне обеспокоились законностью кампании Трампа против наркокартелей

Военные юристы и другие должностные лица Пентагона обеспокоились правовыми последствиями и законностью расширяющейся военной кампании президента США Дональда Трампа против предполагаемых наркокартелей в Латинской Америке. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Опасения связаны с обоснованностью самих ударов, а также с правовыми последствиями для американских военнослужащих, участвовавших в операциях», — говорится в публикации.

Некоторые представители Пентагона и военные юристы предоставляли письменные и устные юридические заключения лицам, принимающим решения в Минобороны США, но, по словам одного из источников, они считают, что их игнорируют или намеренно отодвигают на второй план.

8 августа президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву. В ней американский лидер поручил подготовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, которые его администрация признала террористическими организациями.