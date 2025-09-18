Россия
20:55, 18 сентября 2025

В Петербурге мужчина ворвался на урок вокала, распинал мебель и попал на видео

В Петербурге мужчина ворвался на урок вокала, пнул стул и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге мужчина ворвался на урок вокала, распинал мебель и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Все произошло в нежилом доме на Чернышевской. На кадрах видно преподавательницу, которая проводила урок ученице. Мужчина ворвался в кабинет, начал оскорблять учителя и пнул стул.

Преподавательница рассказала, что ей впервые пришлось задержаться допоздна, так как были сдвиги в расписании. Кабинет ее находится в творческом кластере, однако напротив него стоит жилой дом. При этом ранее никаких замечаний о громкости не было.

Ранее в Дагестане мужчина ворвался на детский праздник и заявил о недопустимости музыки. На кадрах мужчина берет в руки микрофон и заявляет о харамности музыки. В качестве примера дозволительного поведения он привел Саудовскую Аравию.

