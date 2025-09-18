В Подмосковье несколько сотен человек эвакуировали из торгового центра

В Подмосковье больше 400 человек эвакуировали из ТРЦ «Мега Химки»

В Московской области сотни человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Мега Химки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«После получения анонимного сообщения с угрозой взрыва из торгового центра "Мега Химки" были эвакуированы более 400 человек», — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке всех помещений ТРЦ.

