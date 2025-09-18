Россия
18:44, 18 сентября 2025Россия

В Подмосковье несколько сотен человек эвакуировали из торгового центра

В Подмосковье больше 400 человек эвакуировали из ТРЦ «Мега Химки»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Московской области сотни человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Мега Химки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«После получения анонимного сообщения с угрозой взрыва из торгового центра "Мега Химки" были эвакуированы более 400 человек», — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке всех помещений ТРЦ.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что с трех пляжей в Краснодарском крае эвакуировали людей из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на въезде в Широкую балку.

