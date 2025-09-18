Мир
22:31, 18 сентября 2025Мир

В Польше заявили о новой активности дронов на границе

Reuters: МВД Польши сообщило о новой активности дронов у границ республики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Глава МВД Польши Марцин Кервиньский сообщил о новой активности дронов у границ республики, беспилотники пытаются войти в воздушное пространство страны. Слова министра приводит агентство Reuters.

«Прошлой ночью пограничная служба наблюдала повышенную активность дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Очевидно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень, очень напряженной», — подчеркнул Кервиньский.

В ночь с 9 на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

