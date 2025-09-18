В Раде высказались об отходе США от конфликта на Украине

Депутат Рады Дмитрук: Отход США от Украины станет большой проблемой для Киева

Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине станет большой проблемой для Киева. Об этом рассказал депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Все это крайне плохо для Украины. (...) Она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком (...). Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия"», — написал депутат.

Так Дмитрук прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что президент США Дональд Трамп планирует убрать тему Украины с повестки, чтобы устранить препятствия для развития отношений с Россией.

Нардеп добавил, что Украину «просто выкидывают, как отработанный материал».

Ранее Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может заключить мирное соглашение, поскольку уже пошел на «сделку с дьяволом».