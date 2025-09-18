Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:13, 18 сентября 2025Бывший СССР

В Раде высказались об отходе США от конфликта на Украине

Депутат Рады Дмитрук: Отход США от Украины станет большой проблемой для Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине станет большой проблемой для Киева. Об этом рассказал депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Все это крайне плохо для Украины. (...) Она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком (...). Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия"», — написал депутат.

Так Дмитрук прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что президент США Дональд Трамп планирует убрать тему Украины с повестки, чтобы устранить препятствия для развития отношений с Россией.

Нардеп добавил, что Украину «просто выкидывают, как отработанный материал».

Ранее Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может заключить мирное соглашение, поскольку уже пошел на «сделку с дьяволом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО

    Медведь напал на фермера

    В Раде высказались об отходе США от конфликта на Украине

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    В Латвии задержали говорившего на русском в парламенте депутата

    В Минэкономразвития рассказали о замедлении российской экономики на хорошей базе

    В России отказались от идеи запретить въезд в страну европейцам

    Лавров раскрыл позицию США по референдумам на новых территориях

    Москвичам пообещали первый дождь после засухи

    Россиянам назвали два способа борьбы с отеками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости