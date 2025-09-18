В России ответили на два плана Зеленского по конфликту с Россией

В России назвали террористическим план Зеленского по конфликту

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец ответил на планы Владимира Зеленского по конфликту с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский продолжает множить свои террористические планы, выклянчивая деньги на продолжение военного конфликта, уничтожившего миллионы его сограждан», — сказал он.

При этом, отметил Чегринец, Запад продолжает финансировать планы Зеленского. По его словам, украинский президент никогда искренне не захочет положить конец конфликту.

Ранее Зеленский раскрыл планы А и Б для Киева в конфликте с Россией. Украинский лидер отметил, что первый план — завершить боевые действия. План Б — Украине необходимо около 120 миллиардов долларов для продолжения ведения конфликта на следующий год.