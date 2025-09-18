Интернет и СМИ
12:04, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

В России предложили отключать интернет как минимум на выходные

Депутат Арефьев предложил отключать интернет на неделю, чтобы люди отдыхали
Мария Большакова
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет как минимум на выходные или на неделю, чтобы они отдыхали. Его слова приводит «Абзац».

По мнению депутата, на 70 процентов интернет используется «для вреда здоровью». Он подчеркнул, что люди много времени проводят в сети, при этом портя себе зрение, нервы или формируя зависимость — игроманию.

«Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома. (...) Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — предложил Арефьев.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать интернет на ночь бездетным парам. По его мнению, интернет-зависимость россиян представляет угрозу для демографической безопасности страны.

